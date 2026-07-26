وفد أوزبكي يصل كابول لحضور منتدى الأعمال الأفغاني الأوزبكي

ذكرت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية أن وفدا مكونا من 300 عضو من التجار والمستثمرين ومسؤولين كبار أوزبك ، وصل إلى كابول لحضور منتدى الأعمال الأفغاني الأوزبكي وبحث فرص توسيع التجارة والاستثمار بين الدولتين.

وقال إحسان الله إحسان، المتحدث باسم الغرفة إن وفدا أوزبكيا يضم 120 عضوا، من بينهم حاكم مدينة فرجانة، وصل إلى كابول اليوم الأحد. وانضمت المجموعة إلى وفد مكون من 180 عضوا بقيادة نائب رئيس وزراء أوزبكستان، جمشيد خوجاييف، والذي وصل قبل يوم، ليصل إجمالي عدد ممثلي قطاع الأعمال والاستثمار الأوزبكي إلى 300 شخص، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بتجار أفغان وممثلي شركات في المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة الثنائية وتشجيع الاستثمار.

تأتي الزيارة في وقت توسعت فيه العلاقات الاقتصادية بين أفغانستان وأوزبكستان في السنوات الأخيرة، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز العلاقات التجارية وتطوير مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.