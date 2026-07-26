كييف تعلن إسقاط 6 صواريخ و104 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت صاروخا واحدا من طراز "كيه إتش-59 / 69"، وخمسة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم / إس - 400، و104 من أصل 136 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما واسعا على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 8 صواريخ تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وفورونيج الروسية و136 طائرة طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وأوريل وميليروفو وبريمورسكو - أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه جرى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت صاروخا واحدا من طراز "كيه إتش-59 / 69"، وخمسة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم / إس-400، و104 طائرات مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و438 ألفا و990 فردا، من بينهم 1440 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية، منذ بداية الحرب 12 ألفا و217 دبابة، و25 ألفا و19 مركبة قتالية مدرعة، و46 ألفا و794 نظام مدفعية، و1969 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1505 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه جرى تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و428 ألفا و286 طائرة مسيرة، و4944 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و125 ألفا و811 من المركبات وخزانات الوقود، و4465 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.