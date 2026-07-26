يستضيف المركز الثقافي الروسي، مساء اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل المخرج الكبير محمد خان، بالتعاون مع جمعية حتحور للثقافة والفنون وجمعية الفيلم، تحت عنوان: "محمد خان.. 10 سنوات من الحضور"، في الساعة السابعة مساءً، بمقره بمنطقة الدقي.

ومن المقرر أن يشارك عدد من السينمائيين والنقاد بينهم مدير التصوير سعيد شيمي، والدكتور محسن أحمد، ومديرا التصوير محمود عبد السميع وكمال عبد العزيز، وكاتبة السيناريو وزوجة المخرج الراحل وسام سليمان، والناقد السينمائي محمود عبدالشكور، والمخرجة نادين خان، وشريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، ويدير اللقاء المخرج أحمد رشوان.

ويشارك في الاحتفالية عدد من النجوم والنجمات الذين تعاونوا مع محمد خان في عدد من أفلامه؛ لتقديم شهاداتهم حول تجربتهم معه وكواليس العمل ومسيرته السينمائية.

ويتضمن برنامج الاحتفالية، عرض مجموعة من الفيديوهات الخاصة المستوحاة من الأرشيف البصري للمخرج الراحل، والتي تستعرض جانبًا من أعماله ورؤيته السينمائية، إلى جانب كلمات وشهادات يقدمها عدد من أصدقائه وزملائه وتلاميذه.

وتختتم الاحتفالية، بعرض فيلم «البطيخة» أول أفلام محمد خان القصيرة الاحترافية وتبلغ مدته 9 دقائق، وصوره مدير التصوير سعيد شيمي، فيما تولى مونتاجه الراحل أحمد متولي.