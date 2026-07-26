ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، أن المخاوف بشأن استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية كانت محور مناقشات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه قبل أن تقرر الإدارة الأمريكية التريث في تصعيد حملتها ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن شخصين مطلعين على المناقشات، أنه على الرغم من إشارة ترامب يوم الجمعة إلى نيته تصعيد الحملة الجوية، إلا أنه قرر التريث حاليا بشأن توسيع نطاق العملية وذلك بعد التشاور مع كبار مستشاريه.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين (لم تسمهم) القول إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، قال في جلسة خاصة إنه على الرغم من قدرة الجيش الأمريكي على شن عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، إلا أن مخزون الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" سينفد.

وأوضح مسئول أمريكي رفيع آخر للصحيفة أن هناك شكوكا داخل الإدارة الأمريكية حول قدرة تكثيف الحملة على الضغط على إيران للدخول في مفاوضات، بل إن الضربات الأخيرة أبقت إيران موحدة في مواجهة التهديد الخارجي.

وشهد الجمعة أول يوم هدوء منذ نحو أسبوعين، من الغارات الجوية الأمريكية على مواقع عسكرية إيرانية.