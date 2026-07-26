الفلبين وتايلاند تعززان العلاقات الاقتصادية

سعت الفلبين وتايلاند إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال توسيع التجارة والاستثمار والشراكات عبر الحدود، حيث يعتبر التعاون الاقتصادي محور الاهتمام في الدبلوماسية الإقليمية.

وفي حديثه في منتدى الأعمال التايلاندي الفلبيني، أمس السبت، في مدينة ماكاتي، ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانجكيتكيو إن السياسة الخارجية الحديثة تتجه بشكل متزايد نحو فرص تجارية بدلا من اهتمامات سياسية ودفاعية تقليدية وحدها، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

وأضاف "لم تعد السياسة الخارجية تقتصر على السياسة والأمن فحسب، لكن أصبحت تتعلق بالأعمال التجارية وتوفير فرص عمل".

وسعى المنتدى الذي جمع 45 شركة في تايلاند من صناعات مختلفة مثل الرعاية الصحية والزراعة، إلى استكشاف مشروعات تجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا.