«الفريق بطئ» إيراولا يلخص أزمة ليفربول في ظهوره الأول مع الفريق

وضع الإسباني أندوني إيراولا مدرب ليفربول الإنجليزي يده على أبرز مشاكل الفريق في ظهوره الأول بعد توليه المسؤولية هذا الصيف خلفا للهولندي أرني سلوت.

قاد إيراولا ليفربول للفوز 4-2 على سندرلاند في مباراة ودية أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

قال إيراولا في مقابلة مع موقع ليفربول الرسمي "هناك ​الكثير من الأمور التي يجب تصحيحها وهذا أمر بديهي ​لأنه اليوم الأول. كان من الواضح أن اللاعبين يعانون من بطء في الحركة".

أضاف "لذلك افتقرنا إلى بعض الحيوية. لكن هذا سيمنحنا ​نقطة انطلاق جيدة لتحسين الأمور. ربما كانت أسوأ الأخبار ​إصابة جو جوميز، كنا سعداء لأننا كنا نخوض جميع التدريبات دون غياب ‌أي ⁠لاعب. لسوء حظنا، فقدنا جو في بداية المباراة".

وأضاف المدرب الإسباني أن المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه، الذي انتهى موسمه الماضي مبكرا بسبب إصابة في الكتف قبل انتقاله إلى ليفربول في ​الصيف، من المرجح ​أن يشارك ⁠في استعدادات الفريق للموسم الجديد.

أوضح أيضام "لقد قضى عدة أشهر دون أن يلعب بسبب إصابة في الكتف. ​لذلك أعتقد أننا سنتعامل معه برفق ودون عجلة".​

وأشار في ختام تصريحاته "من ⁠المرجح أن يشارك في المباراة الأخيرة في هذه الجولة الأمريكية، وسيكون لديه الوقت الكافي للعب بعض الدقائق".