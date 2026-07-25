قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ المصطافين في الساحل الشمالي يشعرون بسعادة غامرة في هذا الصيف، مؤكدا أن حركة السياحة مزدحمة كما توجد حركة اقتصادية كبيرة، والجميع يشعر بالأمان والاطمئنان.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنه طوال الوقت في الساحل الشمالي توجد الكثير من الفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها، كما أن هناك نجوم غناء عالميين ينظمون حفلات في الساحل بشكل لا يصدق.

وانتقد أديب، محاولة إظهار وجود أزمات في الساحل الشمالي هذا الصيف: «هو إنتو لازم تعكننوا علينا وتحسسونا إن فيه كارثة.. هل إنتو عاوزينا نقفله.. يعني نقفل الإسكندرية والساحل كله؟.. واللي عاوز يصيف يروح أسوان».

ولفت إلى أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تكون بحاجة إلى بعض الضوابط، لكنّه عقب: «ليه الناس بتعدم كل شيء.. فيه ناس بتتكلم إن كل حاجة بفلوس.. طاب ما ده في كل دول العالم.. المصيف دائما بفلوس».

واستكمل: «فيه حالة غريبة عاملينها في بعض في الساحل السنة دي.. فيه حالة عاوزة تخلي كل شيء أسود وبايخ ورزل والناس تقطع في بعض.. أنا مش بشوف كده في أي دولة تانية كده.. الناس بتطلع إجازاتها في سعادة لكن هنا الناس بتقولهم من أنتم».

ونوه بأن ميزة الساحل في مصر أنه متنوع ويناسب كل المستويات وكل حسب إمكانياته، وقال: «ليه فيه فكرة عدمية عايشين فيها.. إيه أهمية الموضوع أصلا والمولد ده هينفض بعد أسبوعين والناس كلها هترجع لمدارسها وأشغالها».

وأوضح أن مصر تمتلك نعمة كبيرة، إذ لديها 550 كيلو متر من المياه من الإسكندرية للسلوم، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك حاجة لشواطئ مفتوحة لتستوعب أعداد أكثر من المواطنين.