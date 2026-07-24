فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، رسوما جمركية بنسبة تتراوح بين 10 و12.5% على الواردات من نحو 60 دولة من بينهما 11 عربية، ضمن أحدث خطوة لإعادة بناء الجدار الجمركي للرئيس دونالد ترامب، بعد إبطال المحكمة العليا رسوما سابقة.

وبحسب قائمة أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي في 23 يوليو، تشمل الرسوم البالغة 12.5% كلا من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان ومصر والعراق والجزائر وليبيا والمغرب.

ويُعد الأردن الدولة العربية الوحيدة الواردة في القائمة التي ستخضع وارداتها لرسم بنسبة 10%.

وتستند إدارة ترامب في فرض الرسوم إلى تحقيق تجاري بشأن معايير مكافحة العمل القسري، شمل 60 شريكا تجاريًا للولايات المتحدة، في مسعى لتوفير أساس قانوني جديد لسياستها الحمائية بعد إبطال المحكمة العليا الرسوم السابقة.

وفُرضت رسوم بنسبة 12.5% على الدول التي اعتبرتها واشنطن غير مستوفية لمعايير حظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، مقابل 10% على الدول التي أقرت تدابير في هذا المجال، لكن الإدارة رأت أن تطبيقها لا يزال غير كافٍ.

وضمت شريحة الرسوم البالغة 12.5% عددا من الاقتصادات المتقدمة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.

وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وتُعفى من الرسوم واردات الوقود والأغذية والأسمدة، إضافة إلى منتجات مثل السيارات والمعادن والأدوية التي تخضع لرسوم منفصلة خاصة بقطاعات محددة.

وتُعد هذه الرسوم أوسع خطوة يتخذها ترامب لاستعادة نظامه الجمركي الحمائي منذ أن أبطلت المحكمة العليا رسومه السابقة. ويضمن توقيتها عدم وجود فجوة بعد انتهاء الضريبة العالمية البالغة 10% على الواردات يوم الجمعة.