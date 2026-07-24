استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيلي في اشتباك وإطلاق نار ببلدة التل بالضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين -3 إصابتهم خطرة- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة؛ فيما قُتل إسرائيلي وأصيب 3 آخرين في حصيلة أولية إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم قرب القرية، حسبما أفادت مصادر إسرائيلية.

ووقعت الأحداث على مقربة من قرية تل والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، إذ تعرضت البلدة الفلسطينية لاعتداءات من قبل مستوطنين وجرت اشتباكات بالأيدي إثر محاولة الفلسطينيين الدفاع عن منازلهم وأراضيهم من تلك الاعتداءات المستمرة بغطاء من الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عدد الشهداء الفلسطينيين مرشح للارتفاع.

وزعم الجانب الإسرائيلي أن الفلسطينيين استطاعوا خلال الاشتباك السيطرة على سلاح أحد الحراس الإسرائيليين واستخدامه.

وحاول المستوطنون اقتحام البلدة والاعتداء على سكانها وتظهر توثيقات من وسائل إعلام محلية قوات الاحتلال وهي تطلق النار بكثافة باتجاه الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن فلسطينيا انتزع سلاحا من ضابط أمن مستوطنة "زاباتز" وأطلق النار على إسرائيليين، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في بلدة تل عقب الهجوم.