دوي انفجارات واشتعال حرائق قرب قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في أربيل العراقية

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سمع صحفي من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) دوي 7 انفجارات على الأقل، وشاهد حرائق قرب قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في أربيل بالعراق.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول الواقعة ومصدر الهجوم.

وتشهد أربيل خلال الفترة الأخيرة تكرارا للهجمات بالطائرات المسيرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.

وتعد المدينة مقرا لعدد من المنشآت التابعة للتحالف الدولي، ما يجعلها هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات، بينما تؤكد سلطات إقليم كردستان استمرار التنسيق مع قوات التحالف لتعزيز منظومات الدفاع الجوي والتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الإقليم.

ويوم الثلاثاء الماضي، أفادت تقارير إخبارية عراقية بأن مطار أربيل الدولي علق الرحلات الجوية مؤقتا بعد تجدد استهداف المدينة بمسيرات مفخخة.

وذكرت المصادر أن مطار أربيل تعرض إلى موجة من المسيرات استهدفت المطار.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، لقى 9 أشخاص على الأقل حتفهم خلال هجوم يشتبه أن إيران نفذته ضد جماعة إيرانية كردية معارضة في أربيل شمال العراق.