محمد بركات: مشاركة الأهلي في إفريقيا ستزيد نسبة المشاهدة

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي لم يتقدم بطلب للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد احتلاله المركز الثالث في جدول الدوري، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هو من تقدم بهذا الطلب.

وقال بركات في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: "رئيس الاتحاد الإفريقي في المؤتمر الأخير لم يعلن القرار النهائي بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة، وأكد أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن القرار يوم الأحد المقبل".

وأضاف: "لا شك أن مشاركة النادي الأهلي في بطولة إفريقيا ستزيد من المشاهدة، والجميع يعرف قيمة النادي الأهلي".

وتحدث بركات عن موقف الزمالك الهجومي، قائلًا: "الزمالك يمتلك ناصر منسي وعدي الدباغ، والثنائي قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي، بينما يشارك عمرو ناصر وأحمد شريف على فترات، ولا أعلم موقف سيف الدين الجزيري في حال استمراره، لكن أرى أن الزمالك لن يواجه أزمة في الخط الهجومي".

وتابع: "رحيل حسام عبدالمجيد مؤثر بكل تأكيد، لكن الأسماء الموجودة قادرة على المنافسة، بجانب استمرار خوان بيزيرا صاحب القدرات العالية، وأرى أن سيف الجزيري لاعب مميز ويستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، ويجب على مسؤولي النادي الجلوس معه وحل أزماته، لأنه إذا عاد إلى مستواه سيكون إضافة فنية كبيرة للفريق".

وأوضح: "كان من مميزات الزمالك الموسم الماضي أن سيف الجزيري تألق في فترة، وناصر منسي تألق في فترة أخرى، بجانب استمرار عدي الدباغ في تقديم مستويات مميزة لفترة طويلة".

وأشار بركات إلى أن الزمالك يحتاج إلى فترة إعداد كافية، قائلًا: "الفريق يحتاج إلى 5 أسابيع على الأقل من أجل التجهيز للبطولات، لكن هذا الوقت لن يكون متاحًا بسبب اقتراب موعد انطلاق الموسم".

وعن رحيل محمود حسن تريزيجيه عن الأهلي، قال بركات: "رحيله قرار مناسب للأهلي واللاعب، فهو لاعب مجتهد ومهذب، وكان الأفضل في الموسم الماضي من حيث الأداء والأرقام، لكنه واجه ضغوطًا كبيرة منذ انضمامه بسبب الحديث المستمر عن قيمة عقده وراتبه، لذلك أرى أن القرار كان سليمًا".