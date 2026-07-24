عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: سيتم فحص جميع البيانات قبل رفع أو تثبيت الفائدة

صرح مارتن كوخر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سيفحص جميع البيانات خلال الصيف الجاري لتحديد ما إذا كان سيتم رفع أو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وقال كوخر، وهو أيضا محافظ البنك المركزي النمساوي، في تصريحات لشبكة تليفزيون بلومبرج: "نحن في وضع يسمح لنا بتحليل البيانات التي سوف تتوافر خلال الأسابيع المقبلة، مثل مؤشرات مديري المشتريات وبيانات التضخم وغيرها، لتحديد الاتجاه بشأن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر أو تثبيتها".

وأشار كوخر إلى أن رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي وضع جعل صناع السياسات "في وضع يسمح لنا بتحليل الموقف والتزام الحذر خلال الاسابيع المقبلة".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قام فيه البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة أمس الخميس في انتظار مزيد من المعلومات بشأن ما إذا كانت ضغوط الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط سوف تتطلب تشديد السياسة النقدية، بعد رفع الفائدة بواقع ربع نقطة في يونيو الماضي.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين في البنك يستعدون لرفع الفائدة في سبتمبر ما لم تتحسن آفاق التضخم بشكل ملموس.