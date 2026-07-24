محلل أداء الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

أعلن البرتغالي فابيو نونو، محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن الجهاز الفني للفريق، وذلك قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

ويأتي رحيل نونو في وقت يستعد فيه الزمالك للإعلان عن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لخلافة معتمد جمال، الذي تولى قيادة الفريق بشكل مؤقت في نهاية الموسم الماضي.

ونشر نونو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، استعرض خلاله أبرز لحظاته مع الفريق، وعلّق قائلًا: «شكرًا لنادي الزمالك».

وكان فابيو نونو قد انضم إلى الجهاز الفني للأبيض في نوفمبر الماضي، ونجح في التتويج بلقب الدوري المصري، إلى جانب بلوغ نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.