العثور على رضيع متوفى داخل صندوق قمامة بالعاشر من رمضان

تكثف الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان رضيع حديث الولادة داخل صندوق قمامة بالحي الـ31 .

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيع متوفى داخل أحد صناديق القمامة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة من حول الواقعة وظروف العثور عليه.