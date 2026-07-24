ألمح لياندرو باريديس، نجم منتخب الأرجنتين، إلى إمكانية اعتزاله اللعب الدولي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهزيمة تركت أثرًا كبيرًا داخل صفوف الفريق.

وكشف لاعب الوسط، في تصريحات لقناة «ESPN»، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال البطولة، قائلًا: «عانيت من كسر بسيط في الضلوع بعد مباراة مصر، وكانت الأيام الأولى صعبة للغاية، لكن حالتي تحسنت الآن».

وأضاف: «شعرت بألم شديد عقب اللقاء، وتحملت الأمر قدر الإمكان، وبمساعدة الجهاز الطبي تمكنا من التعامل مع الإصابة بشكل جيد».

ونفى باريديس ما تردد بشأن وجود شبهات حول نهائي المونديال، مؤكدًا: «كل ما قيل قبل وأثناء وبعد البطولة غير صحيح، ولو كانت تلك الادعاءات حقيقية لكنت فقدت صوابي».

وتطرق إلى خسارة اللقب، قائلًا: «قدمنا بطولة كبيرة، لكن إسبانيا كانت الأفضل في النهائي وتستحق التتويج. كل ما يمكننا فعله الآن هو تقدير ما حققناه خلال السنوات الماضية، فقد كانت رحلة مميزة».

واعترف بصعوبة تجاوز الهزيمة: «سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا لتخطي ما حدث، لأننا كنا قريبين للغاية من اللقب، وخسارة النهائي ستظل مؤلمة».

وواصل: «رغم ذلك، يجب أن نفخر بما قدمناه، فالحفاظ على هذا المستوى ليس سهلًا، والجماهير رأت نفسها في هذا الفريق، وهذا مصدر سعادة بالنسبة لي».

وعن مستقبل ليونيل ميسي والمدير الفني ليونيل سكالوني، قال: «قرار الاستمرار أو الرحيل لن يكون سهلًا على أي منهما، لقد عشنا فترة استثنائية وحققنا إنجازات كبيرة».

واختتم باريديس تصريحاته بشأن مستقبله الدولي: «لا أملك إجابة واضحة الآن، علينا التفكير بهدوء وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار، فالأمر يحتاج إلى نقاش عميق».