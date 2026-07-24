أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض حصار على مدينة نابلس وبلدة تل بالضفة الغربية، مشيرا إلى أنه أرسل جنودا إلى المنطقة القريبة من مستوطنة "حفات جلعاد" عقب هجوم استهدف إسرائيليين.

وصرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيعقد اجتماعا بعد قليل مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير لبحث الرد على العملية في مستوطنة "حفات جلعاد".

وقعت اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية تل والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، إذ تعرضت البلدة الفلسطينية لاعتداءات من قبل مستوطنين وجرت اشتباكات بالأيدي إثر محاولة الفلسطينيين الدفاع عن منازلهم وأراضيهم من تلك الاعتداءات المستمرة بغطاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقتل إسرائيلي وأصيب 3 آخرين فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرين -3 منهم إصابتهم خطرة- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن فلسطينيا انتزع سلاحا من ضابط أمن مستوطنة "زاباتز" وأطلق النار على إسرائيليين، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في بلدة تل عقب الهجوم.