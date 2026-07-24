الكويت تدين قيام حشود من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لقيام حشودٍ من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال، في انتهاكٍ جسيمٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة رفض دولة الكويت القاطع لكافة الممارسات الاستفزازية التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددةً دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.

وجددت الوزارة موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.