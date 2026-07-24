البابا تواضروس: أطفالنا هم المادة الخام الغالية في مصر

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أطفال مصر هم مادتها الخام الغالية، مؤكدًا أهمية غرس معاني الانتماء والوحدة الوطنية في نفوسهم منذ الصغر.

وأضاف البابا تواضروس، خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن مصر تتمتع بفرادة خاصة تميزها عن مختلف دول العالم، مشيرًا إلى دور نهر النيل والدلتا وفرعي دمياط ورشيد في تشكيل طبيعة المجتمع المصري.

وأوضح أن ارتباط المصريين بالحياة حول النيل صنع بينهم تقاربًا كبيرًا، لافتًا إلى تشابه ملامحهم وملابسهم وطريقتهم بما يعكس وحدة الشخصية المصرية بمختلف أديانهم.

وأشار إلى أن العادات والتقاليد المشتركة تعبر عن هذا التقارب، موضحًا أن طبق الكحك ينتقل بين البيوت في الأعياد ليجمع الأسر المسلمة والمسيحية داخل مشهد مصري واحد.

وذكر أن احتفال المصريين جميعًا بشم النسيم يحمل المعنى نفسه، من خلال الأكلات المشتركة والأماكن التي يقصدونها، مؤكدًا أن هذه المظاهر تمتد بجذورها إلى تاريخ قديم.

وشدد البابا تواضروس على أهمية إبراز هذه الصور الجميلة وزراعتها في نفوس الأجيال الجديدة، باعتبار الأطفال أساس بناء مستقبل مصر والحفاظ على وحدتها.