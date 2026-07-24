منير مكرم يكشف تفاصيل دعم نقابة الممثلين للفنانين: بدوي فهمي يستعد لإجراء عملية السبت المقبل

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسئول عن الملف الصحي، عن جهود النقابة في دعم الفنانين وتقديم المساعدة لهم، مؤكدًا على أن النقابة تستجيب لأي فنان يطلب المساعدة، سواء كان من أعضائها أو من خارجها.

وقال "مكرم"، عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، أمس الخميس، إن الفنان بدوي فهمي ليس عضوًا بالنقابة، لكنه أبلغه بأنه يعاني من أزمة صحية ويريد دخول المستشفى، موضحًا: "اتصلت بمدير مستشفى، وقال لي إنه في انتظاره، وذهب بالفعل، والطبيب أجرى له التحاليل وكل ما يلزم، وتم تحديد موعد العملية يوم السبت المقبل، ويستعد لها وكل شيء تمام وزي الفل".

وعن الفنان محمد الشرشابي، أوضح أنه تم دفنه في إحدى المقابر التابعة للنقابة، مشيرًا إلى أن نقابة المهن التمثيلية تمتلك مقبرتين مخصصتين للفنانين، إحداهما خضعت لأعمال ترميم قبل نحو 5 سنوات، وتم إنفاق مبالغ كبيرة عليها، واستُخدمت لدفن عدد من الفنانين الذين لم تكن لديهم مقابر خاصة، فيما وصف المقبرة الثانية بأنها على مستوى مميز، تبرعت بها الفنانة ليلى علوي للنقابة.

وكشف عن موقف آخر، قائلًا: "كان فيه زميل توفي وليس لديه مقبرة، فكلمت أحمد بدير وقلت له: محتاج المدفن بتاعك، فقال لي فورًا، وعملنا الواجب، وفتح مقبرته لأحد الفنانين".