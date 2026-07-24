قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن الحكم على ثورة يوليو يتطلب تقييم نتائجها الاقتصادية وغيرها، مشيرا إلى أن مجانية التعليم قبل الثورة كانت تقتصر على دعوات.

وأضاف خلال برنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد" أن مجتمع ما قبل 1952 كان مجتمعا "فئويا وطبقيا"، لافتا إلى سيطرة ألقاب "الباشا"، و"صاحب العزة"، و"صاحب المعالي"، والأمراء، والنبلاء.

ولفت إلى أن بعض المواطنين في الثقافة الشعبية لا يزالون يتبادلون لقب "يا باشا" على الرغم من زوال قيمته الطبقية، قائلا: "للأسف بالرغم من أننا لغينا البشوية بقالها 75 سنة، ما زال المواطنون يقولون لك يا باشا، وهنا تظهر قضية الثقافة الشعبية، كمفردة للنفاق أوالمودة والاحترام، بعيدا عن الطبقية"، على حد قوله.

وأشار إلى أن التحرر السياسي للمرأة المصرية بدأ مع دستور عام 1956، مؤكدا أن ما يُسمى التجربة الديمقراطية الرائعة لمصر في الفترة من 1923 وحتى 1952 كانت "ديمقراطية ديكورية" حرمت المرأة من حقي الانتخاب والترشح.

وشدد أن دستور 56 منحها هذه الحقوق لتشهد سنة 1957 دخول أول امرأة للبرلمان، مضيفا أن الثورة وضعت بذرة تحرر المرأة بتعيين حكمت أبو زيد كأول وزيرة وآخرين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء الصناعات الثقيلة.