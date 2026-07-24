خطف الفنان علي الحجار أنظار جمهور مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور رضا الوكيل، وتحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث قدّم أمسية غنائية مميزة تزامنت مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

واصطحب الحجار جمهوره في رحلة فنية بين أشهر أعماله التي ارتبطت بوجدان المصريين، مقدمًا باقة من الأغنيات التي جمعت بين الدفء الإنساني وصدق المشاعر، من بينها: «المال والبنون»، و«على قد ما حبينا»، و«ريشة»، و«مسألة مبدأ»، و«الحب له صوت»، و«في قلب الليل»، و«أنا كنت عيدك»، و«الليل وآخره»، و«الزين والزينة»، و«إسكندراني»، و«زي الهوا»، و«بنت وولد»، و«تيجيش نعيش»، و«عارفة»، و«الحلواني»، وغيرها من الأعمال التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور الإسكندرية.

وفي الوقت نفسه، شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة احتفالية وطنية أحياها كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، احتفاءً بذكرى ثورة 23 يوليو، حيث قدم المشاركون مجموعة من الأغاني الوطنية التي جسدت قيم الانتماء والفخر بالوطن، وسط حضور جماهيري كبير. كما تضمن الحفل عروضًا بصرية وثّقت أبرز محطات الثورة وأهم معالم مصر.

ويواصل المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026 تقديم أمسياته المتنوعة، تأكيدًا لدور دار الأوبرا المصرية في نشر الفنون الراقية، ودعم الإبداع، وتعزيز الوعي الثقافي، والارتقاء بالذوق الفني لدى مختلف فئات المجتمع.