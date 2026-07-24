كشفت الكاتبة نهى حقي، ابنة الأديب الراحل يحيى حقي، تفاصيل من حياتها وذكرياتها مع والدها، مشيرة إلى أنها لم ترَ والدتها التي توفيت عقب ولادتها مباشرة، بينما كان والدها كثير السفر بحكم عمله في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والسفارات، ما جعلها تعيش في كنف جدتها.

وقالت "حقي" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON”، أمس الخميس، إن علاقتها بوالدها لم تكن مجرد علاقة أب بابنته فقط، لكنها كانت علاقة صداقة قائمة على المحبة والاحترام والتقدير، موضحة أنه رغم عدم إقامته معها بشكل دائم، فإنه كان يعتبرها صديقته منذ صغرها، وهو ما جعلها تشعر بأنها كبيرة عندما تكون معه.

وأضافت أن والدها كان يصطحبها معه إلى أماكن ولقاءات ثقافية وفنية، وكانت تلتقي بكبار الكتاب والمثقفين، إلى جانب حضور مناسبات تتضمن الموسيقى، وجعلتها هذه التجارب تشعر بأنها تعيش حياة مختلفة عن زميلاتها في المدرسة.

وتطرقت إلى ذكرياتها مع الدكتور طه حسين، الأديب الراحل، موضحة أن والدها كان يستشيره في بعض أعماله الأدبية، خاصة أحد كتبه الفلسفية الصعبة، "صح النوم" مشيرة إلى أنها كانت تشاهد اللقاءات التي تجمعهما، وكانا يتحدثان باللغة العربية، وهو ما ترك أثرًا كبيرًا في ذاكرتها.