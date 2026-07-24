مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: التهجير في القدس يكاد أن يُنجز بشكل كامل ويحولها إلى مدينة يهودية

قال السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن مصر تشارك فلسطين في التصدي لمخططات التهجير، وضرورة بقاء الشعب الفلسطيني فوق أرضه لكون قيام الدولة الفلسطينية يستحيل دون وجود شعبها على أرضه التاريخية.

وشدد خلال لقاء ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر MBC مصر، على رفضهم القاطع لقرارات الضم الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الأراضي ليست ملكا لإسرائيل التي هي سلطة احتلال، مستشهدا بقرار محكمة العدل الدولية الذي أقر بأن التواجد الإسرائيلي "احتلال غير قانوني ويجب إنهاؤه بأسرع وقت ممكن".

وأكد أن مصر "تؤدي دورا بارزا وكبيرا" في كل الوساطات، بما في ذلك مبادرة شرم الشيخ للسلام، لافتا إلى أن البند 19 يؤكد على الأفق السياسي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتابع: "لا نستطيع أن ننسى القدس، بينما محاولات التهجير تبدو وحشية في غزة، والآن نفس السيناريو يتكرر في الضفة الغربية، لكن في القدس يُمارس بشكل بعيد عن الأضواء لسنوات طويلة، ويكاد أن يُنجز الإبعاد بشكل كامل، والضم غير القانوني بشكل كامل لتتحول القدس إلى مدينة يهودية، ويُلغى تراثها العربي الإسلامي المسيحي الممتد لأكثر من 1500 عام".

وأكد أن الفلسطينيين يرفضون البقاء كـ "فريسة" في يد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يريد السلام.

وأشار إلى أن مبادرة الرئيس ترامب حظيت بموافقة وتفاعل ثماني دول عربية وإسلامية تتقدمها مصر، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وقطر، والإمارات، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، مشيرا إلى استحالة قبول هذه الدول بأي اتفاق ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو يأتي على حسابه.