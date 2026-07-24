ألمانيا تعتزم نقل سفينتين إلى البحر المتوسط في ظل تعليق مهمة مضيق هرمز

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن ألمانيا تعتزم نقل سفينتين تابعتين للقوات البحرية من جيبوتي إلى شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، بعدما خلصت إلى أن الظروف لا تزال غير مهيأة لتنفيذ مهمة عسكرية محتملة لتأمين مضيق هرمز في ظل استمرار الحرب مع إيران.

وأضاف المتحدث اليوم الخميس أن السفينتين، وهما كاسحة الألغام "فولدا" وسفينة الإمداد "موزيل"، ترسوان حاليا في جيبوتي المطلة على خليج عدن.

وكانت ألمانيا قد أرسلت السفينتين إلى المنطقة استعدادا لاحتمال تنفيذ عملية لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وشهدت حركة الملاحة في المضيق اضطرابا شديدا منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في نهاية فبراير.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، أنها لا تتوقع أن يستقر الوضع السياسي المضطرب بالسرعة الكافية في المستقبل القريب بما يسمح بتنفيذ مهمة لتأمين الممر الملاحي. وأضافت أن السفينتين ستبقيان في حالة استعداد في البحر المتوسط إلى أن يصبح بدء المهمة أمرا ممكنا.