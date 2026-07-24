قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مدرس المرحلة الابتدائية هو أهم شخص في عملية التعليم، لأنه يتولى تشكيل وعي الأطفال في سنواتهم الأولى.

وأضاف البابا تواضروس، خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، أن أطفال مصر هم مادتها الخام الغالية وأساس مستقبلها، مشددًا على ضرورة اختيار معلميهم بعناية فائقة.

وأوضح أن اختيار مدرس المرحلة الابتدائية يستحق الدقة نفسها المتبعة في اختيار أفراد الشرطة والجيش والقضاء، مؤكدًا أن المجتمع يضع بين يديه أغلى ما يمتلك من أبناء وبنات.

وأشار إلى أن سنوات الطفولة تتميز بذاكرة جديدة وواسعة تستوعب الكثير من المواقف والتجارب، ما يجعل أثر المعلم خلالها ممتدًا ومحفورًا في شخصية الإنسان.

واستعاد البابا تواضروس ذكرياته مع معلميه في المرحلة الابتدائية، قائلًا إنه ما زال يتذكر "أبلة نفيسة" خلال دراسته في سوهاج، ثم "أبلة إنجيل" و"الأستاذ سعيد" بعد انتقال أسرته إلى دمنهور.

وذكر أنه يتذكر أيضًا المواقف التي قدمها له معلموه والدروس التي تعلمها منهم، إلى جانب خدام الكنيسة الذين عرفهم في طفولته.

وشدد البابا تواضروس على أهمية إبراز القيم الوطنية والإنسانية وغرسها في الأطفال، باعتبارهم نقطة البداية في بناء المجتمع والحفاظ على مستقبله.