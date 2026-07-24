البابا تواضروس: التكنولوجيا تضخم عقل الإنسان وتُقلّص مساحة الحب في قلبه

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الاستخدامات السلبية للتكنولوجيا تمثل خطرًا كبيرًا على الأطفال، داعيًا إلى مساندتهم وتوعيتهم منذ سن مبكرة.

وأضاف البابا تواضروس، خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، أن النمو المعرفي المتسارع أحدث حالة من التضخم داخل عقل الإنسان، بالتزامن مع انكماش الإحساس والشعور والحب في قلبه.

وشبّه تضخم المعرفة بصورة خارجة عن طبيعتها بالنمو المتسارع للخلايا داخل جسم الإنسان، موضحًا أن الزيادة غير المنضبطة تحمل مخاطر كبيرة على الشخصية والتكوين الإنساني.

وأشار إلى أن تراجع الإحساس والحب داخل الإنسان يقف وراء كثير من المشكلات التي يشهدها العالم، لافتًا إلى الضغوط التي تفرضها التكنولوجيا على العقل والفكر.

واستعاد موقفًا من دراسته الجامعية عام 1970، حين سأل أحد الطلاب أستاذه عن نهاية التقدم العلمي الكبير، فجاءت الإجابة: «عودة الإنسان إلى البدائية».

وحذّر البابا تواضروس من قدرة الاستخدام السلبي للتكنولوجيا على تدمير عقل الإنسان وفكره، مشيرًا إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي زادت حجم الخطورة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بدأ كإضافة تقدمها الآلة إلى الإنسان، ثم أصبح في بعض استخداماته تعاونًا بين الآلات على حساب الإنسانية، مؤكدًا أن العالم يحاول الانتباه إلى هذه المخاطر.

وشدد البابا تواضروس على أهمية توعية الأطفال بقيمة الوقت، موضحًا أن كل إنسان يمتلك 24 ساعة فقط في يومه، وأن الحفاظ على الوقت يعني الحفاظ على العمر.