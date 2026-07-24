قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن تقديم التظلمات "حق مكفول" بالكامل لكل مواطن تم إيقاف الدعم التمويني عنه نتيجة لتطبيق محددات العدالة الاجتماعية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن أي مواطن يرغب في التظلم يتعين عليه التوجه إلى مكتب التموين التابع له ومعه كل المستندات والوثائق التي تثبت استحقاقه للدعم، أو تؤيد وضعه القانوني حيال المحدد الذي تم بناء عليه استبعاد بطاقته.

وأوضح أن وزير التموين وجه بتشكيل لجنة تعقد اجتماعاتها بصفة يومية لفحص ودراسة كل طلبات التظلم الواردة من مديريات ومكاتب التموين بمختلف المحافظات لإصدار قرارات بشأنها.

ونوه أن هناك 1058 مكتب تموين منتشرة على مستوى الجمهورية تستقبل تظلمات المواطنين، لافتا إلى مشاركة أكثر من 400 مركز خدمة تمويني مطور، بالتنسيق مع مكاتب البريد المصري التي بدأت إتاحة الخدمة للمواطنين اعتبارا من الجمعة.

وأكد أن المواطن يستقبل رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المسجل باسمه وبطاقته التموينية بوزارة التموين، بمجرد قبول التظلم، مشيرا إلى إعادة للمواطن المقبول تظلمه بأثر رجعي يسري من ذات الشهر الذي أوقفت فيه بطاقته كإثبات لجدية التعامل مع الشكاوى، في حال ثبوت أحقية المواطن في التظلم.

وأشار إلى أن اللجنة تعقد يوميا للبت في جميع التظلمات، مشددا أن الهدف "ليس الاستبعاد" وإنما ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضحت أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026.