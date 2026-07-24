شمس البارودي: حق الأداء العلني سيصون كرامة ناس كثيرة

قالت الفنانة شمس البارودي إن الفنانين يسعون منذ سنوات إلى تفعيل حق الأداء العلني، خاصة كبار الممثلين، معتبرة أن ذلك لدعم الأجيال الجديدة من الفنانين أيضًا، لأن الأعمال الفنية لا تقوم على بطل أو بطلة فقط.

وأضافت "البارودي" عبر برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة المحور، أمس الخميس، أن الفنان من حقه الحصول على نسبة عند إعادة عرض أعماله، خاصة أن هناك فنانين يتقاضون أجورًا زهيدة ولا يستطيعون حتى ادخار جزء منها لتأمين مستقبلهم.

وأشارت إلى إعلان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفعيل حق الأداء العلني، واصفة إياه بأنه رائع، مضيفة أنها أيدته منذ البداية، عندما تحدث معها الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، بشأن الموضوع، مردفة أن عددًا من كبار الفنانين مروا بظروف مادية صعبة، مؤكدة على أن القرار "سيصون كرامة ناس كثيرة".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية تفعيل حق الأداء العلني، وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، واصفًا الخطوة بأنها إنجاز تاريخي لصالح الفنانين والمبدعين، بعد سنوات طويلة من المطالبة بتطبيق هذا الحق، باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحقوق الملكية الفكرية.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن تفعيل حق الأداء العلني يضمن للفنانين الحصول على مستحقاتهم المالية عن إعادة استخدام أعمالهم الفنية أو إعادة بثها وعرضها عبر مختلف الوسائط، بما يتماشى مع القوانين الحديثة والمعايير الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية والمبدعين.

وجاء الإعلان عن تفعيل حق الأداء العلني بعد تحركات استمرت لأشهر بشأن هذا الملف، من بينها تقدم الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس لتفعيل الحق وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، بما يضمن حصول فناني الأداء، من ممثلين ومطربين وعازفين، على حقوقهم القانونية. كما شهدت مناقشة الملف عقد اجتماعات بمشاركة عدد من الفنانين، وبحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية.