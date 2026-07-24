 الخارجية الأمريكية تضع قياديا إخوانيا و6 أفراد وكيانات مرتبطة بالإخوان على قوائم الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية تضع قياديا إخوانيا و6 أفراد وكيانات مرتبطة بالإخوان على قوائم الإرهاب

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2026 - 12:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2026 - 12:02 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تصنيف مسئول بارز في جماعة الإخوان المسلمين، مقيم في المملكة المتحدة، وثلاثة أفراد آخرين وثلاثة كيانات "جهات إرهابية"، وجميعهم من عناصر التنظيم الإخوانى الفارين خارج مصر.

وجاء في بيان صحفي أصدره المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، توماس بيجوت: "يكشف هذا الإجراء عن فروع جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الواجهة التي تُديرها ، والتي تستخدم كواجهات خيرية وشبكات سرية لإخفاء وتحويل الأموال لدعم الإرهاب".

وأوضح بيجوت، أن "الولايات المتحدة تلتزم بتفكيك البنية التحتية المالية التي تدعم جماعة الإخوان ، كما هو موضح في استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية".

وأضاف: "يُتخذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة".

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