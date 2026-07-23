قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حالة من الجدل والخلاف سيطرت على الشارع في محافظة قنا خلال الأيام الماضية، عقب أصداء الزيارة التفقدية التي أجراها اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام يوم الثلاثاء لمتابعة سير العمل.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" أن جولة المحافظ ووكيل وزارة الصحة بقنا استمعا لشكاوى المرضى وتفقدا أقسام المستشفى والعيادات والآشعة والعناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي والطوارئ.

وذكر أن الزيارة أسفرت عن صدور قرارات إدارية فورية وهامة إثر النقاشات التي دارت بين المحافظ والمسئولين، وبموجبها تم نقل بعض العاملين من مستشفى أبو تشت، إلى جانب إقالة مدير مستشفى قنا العام الدكتور محمد الديب من منصبه.

وقال "بكري" فيما وصفه بـ"كلمة حق"، وجهها لمدير المستشفى، إن الدكتور محمد الديب "رجل اجتهد كثيرا وقدم عملا محترما جدا" ولكن كان هناك "نقص كبير في المعدات، وبعض الحالات دفعت المحافظ لاتخاذ هذا القرار".

وأعرب عن احترامه لبيان نقابة الأطباء الذي يعبر عن رؤية وفهم النقابة للأزمة كحق طبيعي لها، ولكن "القضية أكبر من هذا الجدل القائم، وفعلا أوضاع مستشفى قنا العام صعبة".

وأوضح أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة يتابع أحوال الوحدات الصحية والمستشفيات العامة، مستشهدا بزيارته الأخيرة لقنا والتي تفقد خلالها عدة مواقع، مؤكدا أن الوزير لا يتأخر في تقديم الدعم.

ولفت إلى تواصله مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ونقل له الصعوبات حول نقص الكثير من الاحتياجات بمستشفى قنا العام، مؤكدا أن الوزير قرر إرسال لجنة يوم الأحد المقبل لتحديد احتياجات المستشفى.

وأكد "بكري" أن محافظة قنا بحاجة لخدمات "رعاية صحية قوية" في ظل كثرة الأمراض وصعوبة الأوضاع المجتمعية، معربا عن ثقته في أن اللجنة التي ستزور قنا يوم الأحد ستكتب "تقريرا صادقا" لوزير الصحة لرصد احتياجات المستشفى من آلات، وأجهزة، وغرف عناية مركزة، وحضانات أطفال.

واستمع اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، إلى شكوى مواطن باكيا من تأخر إجراء عملية جراحية لنجله، وكلف محافظ قنا، مسئولي المستشفى بإجراء العملية الجراحية بشكل عاجل بعد تأخرها من يوم الجمعة، استجابة للمواطن، كما انتقد نوم عمال نظافة تحت التكييف في فترات العمل، ووجه بعمل خصم لشركة النظافة المكلفة بنظافة المستشفى.

وشدد على عدم شراء المرضى أي مستلزمات طبية من خارج المستشفى على نفقتهم الخاصة، موجها بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة فورا من الرصيد الاستراتيجي للمستشفى، كما ووجه محافظ قنا، بنقل مدير الشئون الإدارية بالمستشفى إلى مستشفى أبوتشت، وإحالة مسئول الدفاتر والمخازن للشئون القانونية، لعدم القيام بأعمالهم على النحو المطلوب.