3 فضيات جديدة لمصر في بطولة إفريقيا للجودو 2026

واصلت البعثة المصرية للجودو حصد الميداليات في بطولة إفريقيا للجودو 2026، بعدما توج ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني بالميدالية الفضية في منافسات مختلفة، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للاتحاد.

ونجح زين أبو شامة في التتويج بالميدالية الفضية لوزن 90 كجم، بعد أداء قوي ومستويات مميزة في منافسات الأوزان الثقيلة، حيث حسم المركز الثاني عقب سلسلة من المواجهات التي أظهر خلالها ذكاءً تكتيكيًا وثباتًا كبيرًا على بساط الجودو.

كما أحرز علي الرملي الميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم (ناشئين)، بعدما قدم أداءً قتاليًا مميزًا خلال مشواره في البطولة، ليؤكد قدراته الفنية وجاهزيته للمنافسة على أعلى المستويات القارية.

وفي منافسات السيدات، حصدت لامار السيد الميدالية الفضية في وزن 57 كجم، بعد عروض قوية اتسمت بالتركيز والثبات، لتواصل تألقها وتثبت امتلاكها المقومات التي تؤهلها للمنافسة على منصات التتويج في البطولات القارية والدولية.

وتعكس هذه النتائج استمرار نجاح لاعبي ولاعبات المنتخب المصري في بطولة إفريقيا للجودو 2026، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها أبطال مصر بمختلف الفئات والأوزان.