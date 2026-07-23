البنوك والحكومة الفرنسية تبحثان إطلاق آلية إقراض مجمع لحملات انتخابات الرئاسة المقبلة

قالت تقارير صحفية إن اتحاد البنوك الفرنسية يجري محادثات مع الحكومة الفرنسية بشأن إنشاء آلية إقراض "مجمع" لتمويل الحملات السياسية للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا، بهدف تقليل مخاطر قيام أي مؤسسة فردية بإقراض الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الآلية قد تضم بعض أو كل البنوك الستة الأكبر في فرنسا، وهي: "بي إن بي باريبا"، و"سوسيتيه جنرال"، وبي بي سي إي"، و"كريدي ميوتيل"، و"كريدي أجريكول"، و"لا بانك بوستل"، مضيفة أن اتحاد البنوك يطالب الحكومة بتقديم ضمانات لأي قروض مجمعة لتمويل الحملات السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات ما زالت جارية، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن المقترح.

من ناحيتها، ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن اتحاد البنوك الفرنسي رفض التعليق على الخبر، فيما لم يعلق أي من البنوك الستة التي وردت أسمائها في التقرير.