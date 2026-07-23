دول الخليج والأردن تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بحقها في الدفاع عن النفس ضد الهجمات الإيرانية

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس.

وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في بيان مشترك، اليوم الخميس، عن وحدة موقفها في إدانة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة على أراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تستند إلى تصعيد متواصل يستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية.

وشددت الدول السبع (دول مجلس التعاون + الأردن) على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، كما أنها تخالف الالتزامات التي تضمنتها مذكرة التفاهم المشار إليها.

وأكد البيان حق الدول السبع في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية.

ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة قبل 30 سبتمبر، معربة عن دعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع استمرار العمليات العدائية التي تنفذها الفصائل الموالية لإيران ضد دول المنطقة.

ودعت الدول السبع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا.

وجددت تأكيد التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربةً عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي.