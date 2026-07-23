الهند: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار نفق إلى 25 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار غاز سام وقع في موقع بناء نفق بشمال شرقي الهند إلى 25 شخصا، بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث.

وأكد مسئول في مقاطعة نامتشي بولاية سيكيم الهندية، اليوم الخميس، أنه تم انتشال جميع جثامين الأشخاص الـ 25 الذين كانوا عالقين داخل النفق.

وقال المسئول إنه تم انتشال الجثامين الثلاثة الأخيرة بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ بأكملها قد استغرقت 72 ساعة.

ووقع الحادث يوم الاثنين الماضي. وقالت شركة المرافق العامة "إن إتش بي سي" إن الحادث نجم عن "انبعاث مفاجئ وانفجاري لغاز الميثان، يُعتقد أنه كان محتجزا داخل الصخور". وأسفر ذلك عن تصاعد دخان كثيف وغازات سامة.

ويعد النفق جزءا من مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تنفذه شركة "إن إتش بي سي".

ونفى متحدث باسم الشركة تقارير أفادت بأن النفق انهار بسبب انهيار أرضي ناجم عن انفجار الغاز. ومن المقرر إجراء تحقيق لتحديد السبب الدقيق للحادث.