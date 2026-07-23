استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق جنين بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني من مدينة طوباس، مساء اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار حداد شرق جنين، بالضفة الغربية المحتلة، واحتجاز جثمانه.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد الشاب يزن فخري صوافطة (25 عاما) عقب إطلاق الاحتلال الرصاص الاحتلال، شرق جنين.

وكانت قوات الاحتلال، شددت إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين، وأغلقت دوار حداد، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط معسكر حداد، والشارع الالتفافي شرق المدينة، بالتزامن مع انتشار مكثف للآليات العسكرية، وسط حالة من الاستنفار على امتداد الشارع الالتفافي، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين والمركبات، حيث يزعم الاحتلال إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة في عملية طعن وقعت قرب معسكر حداد.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عايدة شمال بيت لحم، وتمركزت في عدد من أحيائه، وداهمت وفتشت مركز لاجئ، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفقا لمصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، بعدد من الدوريات، وداهمت منزلا واحدا على الأقل دون تسجيل اعتقالات، بحسب مصادر محلية.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة باب الزاوية و"شارع بئر السبع" المؤدي إلى وسط مدينة الخليل، حيث قامت قوة كبيرة بتفريق الفلسطينيين، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وأخلت المنطقة من المركبات، في إجراءات قمعية تأتي عادة لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لموقع أثري في المنطقة.