أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، استمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد، والذي طال اليوم منفذ العبدلي الحدودي، من خلال عددٍ من الهجمات بطائراتٍ مسيّرةٍ معادية.

وشددت في بيان، مساء اليوم، أن العدوان الإيراني يمثل انتهاكا صارخٍا لسيادة دولة الكويت، وتهديدا مباشرٍا لأمنها واستقرارها، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت أن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكّل تصعيدا خطيرا، وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجا عدائيا ممنهجا وغير قابلٍ للتبرير أو القبول.

وشددت على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لصون سيادتها، وحماية أراضيها ومقدراتها، وحفظ أمنها واستقرارها.

وأعلن الجيش الكويتي، عن تعرض منفذ العبدلي الحدودي، مساء اليوم، لاستهداف متكرر بواسطة طائرات مسيّرة معادية.

وقال حساب وزارة الدفاع، عبر منصة "إكس" قبل قليل، إن منفذ العبدلي الحدودي، تعرّض مساء اليوم لاستهدافٍ متكرر بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد استمرار القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.