حرائق ضخمة في غابات جبل الطويلة غرب تونس

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اندلعت حرائق اليوم الخميس في غابات جبل الطويلة بولاية الكاف، ضمن موجة حرائق ضربت عدة مناطق في تونس هذه الفترة تحت وطأة الحر الشديد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها التلفزيون الرسمي، تمدد سريع لألسنة النيران في الغابات الواقعة بمعتمدية نبر التابعة للولاية، فيما علت المنطقة سحب كثيفة من الدخان.

وتجتاح أغلب جهات البلاد درجات حرارة قياسية منذ نحو أسبوعين اقتربت من 50 درجة مع هبوب رياح جافة، ما أجج النيران في كثير من المرتفعات والغابات.

وقبل يوم التهمت الحرائق مساحات شاسعة من جبل الناظور بولاية بنزرت شمال البلاد، حيث استمرت جهود فرق الإطفاء ووحدات من الجيش نحو 16 ساعة قبل السيطرة عليه.

وخلال 24 ساعة الأخيرة تدخلت فرق الإطفاء لإخماد 296 حريقا، وفق بيانات نشرتها الحماية المدنية اليوم الخميس.

وتخسر تونس آلاف الهكتارات من المساحات الغابية سنويا بسبب الحرائق وارتفاع درجات الحرارة تحت وطأة التغير المناخي.