ضبط مالك العقار والمقاول المتهمين بالتسبب في انهيار عقار طلخا في الدقهلية

- الحادث أودى بحياة شخص وإصابة 2 آخرين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بقيادة اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، واللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، القبض على مالك العقار والمقاول المتهمين بالتسبب في انهيار جزء من عقار مخالف تحت الإنشاء بمنطقة "الكاكولا" بمدينة طلخا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وأعلن المحافظ نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين.

وأكد مرزوق أنه لن يفلت أي فاسد أو متواطئ أو مخالف للقوانين واللوائح، سواء في ملف البناء أو غيره، مشيدا بسرعة تحرك قوات الشرطة عقب وقوع الحادث.

وأضاف أن المتهمين هما صاحب العقار والمقاول المنفذ للأعمال، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة.

كان الحادث قد أسفر عن وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين، إثر انهيار أجزاء من الدورين الثامن والتاسع بالعقار، نتيجة مخالفة شروط الترخيص والاشتراطات البنائية والإنشائية.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار تحت الإنشاء بمدينة طلخا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وسيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، ورفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تداعيات الحادث منذ وقوعه، وكلف الدكتور حسين مغربي، نائب المحافظ، بالانتقال الفوري إلى الموقع، كما قرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الحالة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة، وإعداد تقرير عاجل بالواقعة.

وأوضح المحافظ أن المعلومات الأولية كشفت مخالفة صاحب العقار للترخيص الصادر له، بإقامة أدوار مخالفة مستغلًا العطلة الرسمية، دون الالتزام بالاشتراطات الفنية والإنشائية، وهو ما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وسقوط ضحايا.

وفي سياق متصل، قال عدد من أهالي المنطقة إن مدينة طلخا شهدت خلال الأيام الماضية أعمال بناء مخالفة، مطالبين بتشديد الرقابة على مخالفات البناء، وتكثيف الحملات الميدانية لمنعها، خاصة في ظل التغييرات الأخيرة التي شهدتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.