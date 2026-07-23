 إسقاطات ضوئية متحركة تزين المسرح المكشوف في افتتاح المهرجان الصيفي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسقاطات ضوئية متحركة تزين المسرح المكشوف في افتتاح المهرجان الصيفي

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 23 يوليه 2026 - 3:58 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2026 - 3:58 ص

شهد افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026 استخدام الإسقاطات الضوئية المتحركة للمرة الأولى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في تجربة بصرية صاحبت العروض الموسيقية.

ونفذ الإسقاطات الضوئية المهندس هاني وهدان، فيما صمم الإضاءة المهندس أحمد المصري، حيث تناغمت المؤثرات البصرية مع المعزوفات الموسيقية، لتضفي أجواءً احتفالية مميزة، وتمنح الحفل طابعًا بصريًا احترافيًا يعزز تجربة الجمهور.

وجاء استخدام هذه التقنية ضمن جهود دار الأوبرا لتطوير الشكل الفني للعروض، بما يواكب أحدث التقنيات المستخدمة في المهرجانات الموسيقية، ويوفر للجمهور تجربة سمعية وبصرية متكاملة.


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