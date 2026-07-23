الأهلي يؤمن بقاء محمد هاني حتى 2030

اقترب النادي الأهلي من الإعلان رسميًا عن تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، ليستمر داخل القلعة الحمراء حتى صيف عام 2030.

وكشف الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامج “نمبر وان”، أن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها مع اللاعب على تمديد عقده، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق نفسه، أشاد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، بمستوى محمد هاني، مؤكدًا أنه الأفضل في مركز الظهير الأيمن داخل مصر خلال الفترة الأخيرة، سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

وأضاف أن هاني نجح في فرض نفسه لاعبًا أساسيًا بفضل ثبات مستواه وخبراته المتراكمة، مشيرًا إلى تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إلى جانب التزامه داخل وخارج الملعب، وهو ما جعله أحد الركائز الأساسية للفريق الأحمر.