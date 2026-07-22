الغندور: الزمالك سيحصل على الرخصة الأفريقية في 25 يوليو

أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أن إدارة القلعة البيضاء ستتسلم الرخصة الأفريقية رسميًا، يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري، للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك يتبقى له ثلاث قضايا فقط، على رأسها قضية مستحقات إبراهيما نداي، وتحركت الإدارة لإنهاء الملف من خلال سداد جزء من المستحقات والاتفاق على تقسيط المبلغ المتبقي، بعد المرونة التي أبداها نداي، وموافقته المبدئية وعدم ممانعته في إنهاء الأزمة بهذا الشكل، بما يضمن استيفاء شروط الرخصة.

وأضاف أن النادي سيقوم أيضاً بسداد قسطين مستحقين في القضيتين الخاصتين بنادي خوان بيزيرا، إلى جانب توقيع اتفاقيات تسوية مع أصحاب القضايا وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإثبات التسويات، تمهيداً لإزالة هذه القضايا من النظام الإلكتروني للفيفا، وهو ما يمنح الزمالك الرخصة الأفريقية في الموعد المحدد يوم 25 يوليو.