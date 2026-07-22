الجزائر: إيداع 4 مشتبه بهم الحبس الاحتياطي للاشتباه في إشعال حرائق غابات

قالت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر اليوم الأربعاء، إن قاضي التحقيق أمر بإيداع 4 مشتبه بهم الحبس الاحتياطي، للاشتباه في تورطهم في إشعال حرائق داخل أملاك غابية بولاية قسنطينة، في وقت تواصل فيه السلطات تحقيقاتها بشأن موجة حرائق اجتاحت عدة ولايات خلال الأيام الماضية.

وأضافت المحكمة، في بيان، أن القضايا الثلاث التي باشرتها تتعلق بأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعات إجرامية متورطة في إضرام النار بالأملاك الغابية. وأوضحت أن التحقيقات قادت إلى توقيف أربعة مشتبه بهم، أحيلوا إلى النيابة العامة ثم فُتح في حقهم تحقيق قضائي.

وبحسب البيان، يواجه المشتبه بهم اتهامات تشمل ارتكاب أفعال تخريبية من شأنها تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، إضافة إلى الإضرام العمدي للنار في الأملاك الغابية التابعة للدولة، وهي اتهامات ينص القانون الجزائري على عقوبات مشددة بشأنها، قد تصل إلى الإعدام بالنسبة لبعضها في حال الإدانة.