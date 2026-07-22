محكمة سويسرية تعيد النظر في قضية محام ساعد في كشف فضيحة احتيال ضريبي

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يواجه إيكارت زايت وهو محام مدينة شتوتجارت يحتفى به في ألمانيا باعتباره مبلغا عن المخالفات في فضيحة الاحتيال الضريبي المعروفة باسم "كوم-إكس"، محاكمة جديدة في سويسرا.

وأيدت المحكمة الفيدرالية العليا في لوزان، طعنا قدمه الادعاء العام في زيورخ ضد حكم سابق، وأعادت القضية إلى المحكمة العليا في زيورخ للنظر فيها مجددا.

وقال زايت، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه لم يفاجأ بهذا القرار.

وكانت السلطات السويسرية، اتهمت زايت بالتجسس الاقتصادي؛ لأنه قدم للسلطات الألمانية وثائق داخلية من بنك سويسري، ساعدت في إطلاق تحقيقات بشأن معاملات "كوم-إكس" غير القانونية.

وجرى توجيه الاتهامات إلى موظفين ألمانيين سابقين اثنين في بنك "جيه سافرا ساراسين" أيضا.