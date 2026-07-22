قال الإعلامي نشأت الديهي إن تاريخ مصر يضم العديد من الأحداث والشخصيات التي تليق بمكانة الدولة المصرية، مستشهدًا بفترات الزعيمين الراحلين محمد علي باشا وجمال عبد الناصر، وصولًا إلى المرحلة الراهنة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على أن مصر تواصل مشروعها الوطني في ظل محيط إقليمي مشتعل.

ورأى "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN”، أمس الثلاثاء، أن مصر لا تجيد تسويق سردياتها وحكاياتها وإنجازاتها بالشكل الكافي، قائلًا: "إحنا بنعرف ننجح في العمل"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تاريخيًا ارتبط بالزراعة والبناء والعمران، وأن الحضارة المصرية القديمة وما شيدته من أهرامات ومعابد تعكس عظمة المصريين في البناء والإنشاء.

وأضاف أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة العديد من المشروعات الكبرى، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، والقيادة الاستراتيجية العسكرية، ومدينة العلمين الجديدة، والقطار الكهربائي، والمونوريل، إلى جانب أنفاق قناة السويس، وازدواج قناة السويس، ومشروعات تعمير سيناء.

وأكد على أن كل مشروع من هذه المشروعات يمثل مشروعًا قوميًّا يستحق أن يتم شرحه والتعريف به للمواطنين، حتى يدركوا أن جزءًا من أحلامهم تحقق لهم وللأجيال المقبلة.

وأردف أن مصر ربما قصرت في حق نفسها ولم تنجح بالشكل المطلوب في تسويق حقيقة ما يجري على أرض الواقع، بينما هناك جهات وكيانات تنجح أحيانًا في تسويق صور غير حقيقية في حين لا تستطيع مصر تقديم الصورة الحقيقية لإنجازاتها بالقدر الكافي، قائلاً: "إحنا مش شاطرين في تسويق إنجازاتنا، وناس بتسوق أشياء وهمية".