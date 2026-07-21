النائب هاني حليم: الجمهورية الجديدة تجسد الامتداد الطبيعي لمبادئ ثورة 23 يوليو

أكد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أرست مبادئ الاستقلال الوطني، والعدالة الاجتماعية، وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، لتصبح مصدر إلهام لكل خطوات التنمية والبناء التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.

وقال "حليم"، إن ثورة يوليو لم تكن مجرد حدث تاريخي، وإنما مثلت نقطة تحول حقيقية في مسيرة الوطن، إذ أعادت صياغة مفهوم الدولة الوطنية، ورسخت قيم الانتماء والاعتماد على الإرادة المصرية في مواجهة التحديات، وهو ما انعكس على مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي تُجسد الامتداد الطبيعي لمبادئ ثورة 23 يوليو، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتعزيز الأمن القومي، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، إلى جانب الاهتمام غير المسبوق ببناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح حليم، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مفهوم الاستقلال الوطني واتخاذ القرار المصري بإرادة خالصة، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، واستعادة دورها المحوري في محيطها العربي والأفريقي، بما يعكس استمرار المبادئ التي قامت عليها ثورة يوليو في حماية الدولة وصون مقدراتها.

وأشار إلى أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يتطلب استمرار العمل والإنتاج والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت على مدار تاريخه قدرته على حماية دولته ودعم مسيرة البناء.

ووجه النائب هاني حليم، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 23 يوليو.

وفي الختام، أعرب عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المزيد من التنمية والرخاء، استنادًا إلى المبادئ الوطنية الراسخة التي أرستها الثورة.