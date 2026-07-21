تعادل نادي دينامو زغرب الكرواتي مع مضيفه، ثون السويسري، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالتصفيات المؤهلة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب فيسانا، في ثون السويسرية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة تواجد منصف بقرار، لاعب نادي دينامو زغرب، والقريب من الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على مقاعد بدلاء فريقه منذ بداية المواجهة، وحتى نهايتها.

وتقدم نادي ثون في النتيجة بالدقيقة 20، عن طريق المهاجم الفرنسي، برايتون لابيو، فيما أدرك فريق دينامو زغرب التعادل في الدقيقة 85، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عن طريق اللاعب، ميها زاجيتش.

ومن المُقرر، أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين، في كرواتيا الأسبوع المقبل، حيث ستكون هي آخر مواجهات منصف بقرار مع دينامو زغرب، قبل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.