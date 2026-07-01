بديل صفقة الأهلي؟ حقيقة انتقال يوسف النصيري إلى المغرب الفاسي

نفت تقارير صحفية مغربية صحة الأنباء التي ربطت نادي المغرب الفاسي بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اتحاد جدة السعودي، لتعويض انتقال سفيان بنجديدة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة لوسيت أنفو سبور المغربية أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن اهتمام المغرب الفاسي بضم النصيري، بعد انتقال هداف الفريق والدوري المغربي، سفيان بنجديدة، إلى النادي الأهلي.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادرها، أن إمكانية انضمام النصيري إلى المغرب الفاسي مستبعدة تمامًا، سواء من الناحية المالية أو الرياضية.

وأضافت أن مهاجم منتخب المغرب يتقاضى راتبًا شهريًا يتجاوز 500 مليون سنتيم مغربي، فضلًا عن ارتباطه بعقد مع اتحاد جدة يمتد حتى عام 2028، وهو ما يجعل إتمام الصفقة غير واقعي.

وأكدت المصادر أيضًا أن ما نشرته تقارير صحفية سعودية بشأن مستقبل اللاعب لا يستند إلى معلومات صحيحة، مشددة على أن النصيري لا يزال لاعبًا في صفوف اتحاد جدة، ولا توجد أي مؤشرات على اقترابه من الرحيل في الوقت الحالي.