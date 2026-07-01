قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، إن اللجنة تتابع بقلق بالغ العائلات المُقيمة داخل الخيام، والتي أُحرق بعضها بالنيران المُستخدمة في الطهي، لعدم توفر الغاز.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «اللجنة المصرية لا زالت تتابع بقلق كبير جدًا العائلات اللي بتسكن داخل الخيام البالية المهترئة وخاصة نتحدث عن خيام تم حرقها بفعل اشتعال النار لعدم توفر غاز الطهي هنا في قطاع غزة».



ولفت إلى مسارعة اللجنة بإغاثة هذه العائلات، خصوصًا في مخيم حلاوة الواقع في الشمال الشرقي لغزة، مؤكدًا: «قدّمت اللجنة المصرية الكثير صراحة للعائلات».



وأكد ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة، لافتًا إلى صعوبة الحياة داخل الخيام المكونة من الأقمشة والشوادر، التي تؤدي للإحساس بهذه الارتفاعات.



وأكمل: «الحياة داخل الخيام يعني بمثابة وجع وبمثابة كابوس هذا الكابوس يرهق ويوجع قلوب الغزيين خاصة الخيمة هي عبارة عن أقمشة ولا ربما هي عبارة أيضًا عن شوادر وتكون عندما تلامس الشادر من داخل هذه الخيمة تشعر مباشرة بارتفاع الحرارة».



ونوّه إلى صعوبة الأوضاع المعيشية داخل الخيام، والتي لا يتوافر بها أي من مقومات الحياة، ، خصوصًا على الأطفال حديثي الولادة، وكبار السن.



وتابع: «تخيل معي (..) كيف يعيش الأطفال حديثي الولادة داخل هذه الخيمة البالية المهترئة دون كهرباء ودون ماء ودون دواء تخيل معي كيف يسكن داخل هذه الخيمة كبار السن.. خاصة أصحاب الأمراض المزمنة».



وتطرق إلى جهود اللجنة المصرية، والتي تقدم صهاريج المياه لساكني الخيام بالإضافة إلى الطرود الغذائية، وغيرها.



وأشار إلى إعلان اللجنة اليوم عن حملة السلال الغذائية، والتابعة لحملة قلوب تتخطى الحدود2، مضيفًا: «اللجنة المصرية قامت بنشر رابط وطلبت من المواطنين في قطاع غزة كل مواطن لم يحصل من اللجنة المصرية على المساعدة التسجيل على الرابط».



وذكر أن هذا الرابط كشف عن عدم حصول 20ألف مواطن فلسطيني على دعم من اللجنة المصرية في غزة، لأسباب متعددة، مؤكدًا أن هذه العائلات سُجّلت وستتلقى الدعم بدءًا من الغد.



وأضاف: «هذه العائلات تم تسجيلها داخل طبعًا هذا الرابط وهي الآن الآن موجودة على سيستم اللجنة المصرية.. وغدًا صباحًا ستبدأ اللجنة المصرية في توزيع اللحوم اللي وصلت من الهلال الأحمر المصري وأيضًا الطرود الصحية والطرود الغذائية».



واختتم قائلًَا: «اليوم إحنا بنستطيع أن نقول لكم اللجنة المصرية وصلت 445 ألف طرد غذائي على قطاع غزة وبتكون اللجنة المصرية نجحت في إيصال المساعدات إلى كل من يحمل هوية ومتزوج هنا في قطاع غزة».



