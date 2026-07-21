دخل الجناح المصري هيثم حسن دائرة اهتمامات عدد من الأندية الأوروبية، عقب المستويات اللافتة التي قدمها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وكشف الصحفي التركي إكرام كنور عن وجود صراع ثلاثي بين طرابزون سبور التركي، وسيلتك الاسكتلندي، ومارسيليا الفرنسي، من أجل التعاقد مع لاعب ريال أوفييدو خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح كنور، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قيمة الشرط الجزائي في عقد هيثم حسن مع ناديه الإسباني تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، ما يحدد ملامح الصفقة المنتظرة.

وجاء اهتمام الأندية الأوروبية بعد تألق اللاعب في مواجهتي أستراليا والأرجنتين، حيث قدم أداءً مميزًا، وصنع الهدف الأول للفراعنة أمام بطل العالم، كما كان عنصرًا مؤثرًا في اللقاء الذي شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا بعد إلغاء هدف مصري.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إسبانية سابقة إلى تمسك ريال أوفييدو بالحصول على كامل قيمة الشرط الجزائي، والتي تُقدّر بنحو 12 مليون يورو، خاصة أن نادي فياريال، فريقه السابق، يمتلك نسبة 40% من قيمة إعادة بيعه.

ويُذكر أن هيثم حسن ساهم في صعود ريال أوفييدو إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى قبل موسمين، قبل أن يهبط الفريق مجددًا إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، حيث شارك اللاعب في 38 مباراة، ونجح في صناعة 3 أهداف دون أن يسجل