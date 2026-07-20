ميسي يمنح الضوء الأخضر لضم محمد صلاح إلى إنتر ميامي

كشف تقرير صحفي عن منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونجم إنتر ميامي، موافقته الشخصية على التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بل وطلب ضمه في صفقة انتقال حر قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وأوضح حساب Salah Updates عبر منصة «إكس» أن الحفاوة والود الكبيرين اللذين أظهرهما ميسي تجاه صلاح خلال المواجهة التي جمعتهما لم يكونا مجرد لفتة عابرة، بل يعكسان، في جانب منهما، رغبة قائد الأرجنتين في مزاملة النجم المصري داخل صفوف إنتر ميامي.

وفي سياق متصل، تتزايد التكهنات حول مستقبل محمد صلاح خلال الفترة الحالية، في ظل تقارير تشير إلى توصله لاتفاق مع نادي بشكتاش التركي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.